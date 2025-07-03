Подполковника постигла утрата
Начальника районной полиции уволят по требованию прокуратуры
Прокуратуре удалось изменить основание увольнения бывшего заместителя отдела внутренних дел по Мелеузовскому району — начальника полиции Александра Заварзина, пойманного на коррупции. В октябре 2023 года он стал фигурантом уголовного дела о получении взятки, а также был уличен в сокрытии доходов. В декабре этого же года полицейский смог уволиться по выслуге лет, с чем не согласилась Мелеузовская межрайонная прокуратура. Надзорное ведомство в иске к МВД по Башкирии просило изменить формулировку на увольнение в связи с утратой доверия. Удовлетворяя заявленные требования, Верховный суд Башкирии принял во внимание, что бывший полицейский ранее не смог подтвердить доходы.
Суд удовлетворил иск прокуратуры
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Верховный суд Башкирии удовлетворил гражданский иск Мелеузовской межрайонной прокуратуры, добивавшейся увольнения по отрицательным основаниям бывшего заместителя местного отдела внутренних дел — начальника полиции Александра Заварзина. Как следует из решения суда, в органах внутренних дел он работал с августа 1993го по декабрь 2023 года и дослужился до звания подполковника.
В октябре 2023 года Александр Заварзин был задержан за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело ведет второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии.
Подполковника подозревают в покровительстве незаконной предпринимательской деятельности — по данным следствия, он помогал зарегистрированному под Уфой ООО «Стандарт» (ликвидировано в мае 2018 года). Компания выкапывала и сдавала в металлолом не принадлежащие ей трубы. С марта 2016го по апрель 2019 в полицию поступали заявления о возможных преступлениях, совершенных «Стандартом». Но начальник полиции, знакомый с директором Владимиром Юртовым, не позволял полицейским изъять спецтехнику, за что получал благодарность в виде взяток. После того, как отношениями господина Юртова и Александра Заварзина заинтересовались следователи, министр внутренних дел инициировал проверку деклараций о доходах подчиненного.
Тогда же в МВД по региону заявляли: если вина Александра Заварзина подтвердится, его уволят по отрицательным основаниям. Однако в декабре 2023 года подполковник покинул должность по выслуге лет (по своей инициативе), дающей право на пенсию.
«В связи с увольнением Заварзина подготовлен доклад о невозможности управлением по работе с личным составом МВД по Республике Башкортостан завершения проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, контроля за законностью получения денежных средств и соблюдения антикоррупционных требований, который 13 декабря 2023 направлен в прокуратуру республики»,— говорится в опубликованном судом решении.
Как следует из решения суда, во время проверки было установлено, что поступления на банковские счета подозреваемого существенно превышали его доходы. Так, с 2017го по 2023 год общая сумма поступлений составила 22 млн руб., более 11 млн руб. из которых были внесены наличными. Официальные доходы бывшего полицейского и его супруги за тот же период составляли 9,7 млн руб.
Надзорное ведомство с апреля 2024 года добивалось взыскания с Александра Заварзина незаконно полученных средств. Был наложен арест на гараж подозреваемого, земельный участок и две квартиры. В апреле этого года суд взыскал с Александра Заварзина в доход государства около 11,3 млн руб. неподтвержденных доходов (подозреваемый доказывал, что получал наличные в наследство от деда, нашел 2,8 млн руб. в деревенском доме умершей бабушкипенсионерки, вкладывал на счета возвращенные ему долги и так далее, но эксперты в этом усомнились).
В апреле 2024 года прокуратура заявила иск к Александру Заварзину и МВД по Башкирии, в котором просила обязать ведомство изменить формулировку увольнения на «в связи с утратой доверия». Министерство с исковыми требованиями согласилось.
В июле прошлого года Ленинский районный суд Уфы постановил, что формулировка должна быть изменена. Подполковник подал жалобу, в которой настаивал, что не скрывал незаконных доходов — суд апелляционной инстанции эти доводы опроверг.
Получить комментарий представителя Александра Заварзина вчера не удалось.
Расследование коррупционного дела бывшего начальника полиции продолжается.