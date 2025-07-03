Подполковника постигла утрата

Прокуратуре удалось изменить основание увольнения бывшего заместителя отдела внутренних дел по Мелеузовскому району — начальника полиции Александра Заварзина, пойманного на коррупции. В октябре 2023 года он стал фигурантом уголовного дела о получении взятки, а также был уличен в сокрытии доходов. В декабре этого же года полицейский смог уволиться по выслуге лет, с чем не согласилась Мелеузовская межрайонная прокуратура. Надзорное ведомство в иске к МВД по Башкирии просило изменить формулировку на увольнение в связи с утратой доверия. Удовлетворяя заявленные требования, Верховный суд Башкирии принял во внимание, что бывший полицейский ранее не смог подтвердить доходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд удовлетворил иск прокуратуры

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд удовлетворил иск прокуратуры

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии удовлетворил гражданский иск Мелеузовской межрайонной прокуратуры, добивавшейся увольнения по отрицательным основаниям бывшего заместителя местного отдела внутренних дел — начальника полиции Александра Заварзина. Как следует из решения суда, в органах внутренних дел он работал с августа 1993­го по декабрь 2023 года и дослужился до звания подполковника.

В октябре 2023 года Александр Заварзин был задержан за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело ведет второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии.

Подполковника подозревают в покровительстве незаконной предпринимательской деятельности — по данным следствия, он помогал зарегистрированному под Уфой ООО «Стандарт» (ликвидировано в мае 2018 года). Компания выкапывала и сдавала в металлолом не принадлежащие ей трубы. С марта 2016­го по апрель 2019 в полицию поступали заявления о возможных преступлениях, совершенных «Стандартом». Но начальник полиции, знакомый с директором Владимиром Юртовым, не позволял полицейским изъять спецтехнику, за что получал благодарность в виде взяток. После того, как отношениями господина Юртова и Александра Заварзина заинтересовались следователи, министр внутренних дел инициировал проверку деклараций о доходах подчиненного.

Тогда же в МВД по региону заявляли: если вина Александра Заварзина подтвердится, его уволят по отрицательным основаниям. Однако в декабре 2023 года подполковник покинул должность по выслуге лет (по своей инициативе), дающей право на пенсию.

«В связи с увольнением Заварзина подготовлен доклад о невозможности управлением по работе с личным составом МВД по Республике Башкортостан завершения проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, контроля за законностью получения денежных средств и соблюдения антикоррупционных требований, который 13 декабря 2023 направлен в прокуратуру республики»,— говорится в опубликованном судом решении.

Как следует из решения суда, во время проверки было установлено, что поступления на банковские счета подозреваемого существенно превышали его доходы. Так, с 2017­го по 2023 год общая сумма поступлений составила 22 млн руб., более 11 млн руб. из которых были внесены наличными. Официальные доходы бывшего полицейского и его супруги за тот же период составляли 9,7 млн руб.

Надзорное ведомство с апреля 2024 года добивалось взыскания с Александра Заварзина незаконно полученных средств. Был наложен арест на гараж подозреваемого, земельный участок и две квартиры. В апреле этого года суд взыскал с Александра Заварзина в доход государства около 11,3 млн руб. неподтвержденных доходов (подозреваемый доказывал, что получал наличные в наследство от деда, нашел 2,8 млн руб. в деревенском доме умершей бабушки­пенсионерки, вкладывал на счета возвращенные ему долги и так далее, но эксперты в этом усомнились).

В апреле 2024 года прокуратура заявила иск к Александру Заварзину и МВД по Башкирии, в котором просила обязать ведомство изменить формулировку увольнения на «в связи с утратой доверия». Министерство с исковыми требованиями согласилось.

В июле прошлого года Ленинский районный суд Уфы постановил, что формулировка должна быть изменена. Подполковник подал жалобу, в которой настаивал, что не скрывал незаконных доходов — суд апелляционной инстанции эти доводы опроверг.

Получить комментарий представителя Александра Заварзина вчера не удалось.

Расследование коррупционного дела бывшего начальника полиции продолжается.

Наталья Балыкова