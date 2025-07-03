Экс-руководителя Росимущества по Удмуртии и Кировской области оставили в СИЗО

Верховный суд Удмуртии оставил в СИЗО бывшего руководителя управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области Екатерину Рублеву, обвиняемую во взяточничестве (ст. 290 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Апелляционную жалобу адвоката фигурантки судебная инстанция рассмотрела сегодня, 3 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 2 Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Напомним, 26 июня Екатерину Рублеву отправили под арест на два месяца. Такое решение принял Индустриальный райсуд Ижевска. Следствие считает, что в 2024 году чиновница (фигурантка руководила управлением до 11 июня 2025 года) получила через посредников — своего сожителя и родственницу — взятку в размере 1,9 млн руб. от директора коммерческой организации за заключение договора аренды земельного участка, находящегося в госсобственности, по заниженной стоимости. Название фирмы не озвучивалось.

Екатерина Рублева признала свою вину. По статье о взяточничестве (ст. 290 УК РФ) предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ совместно со следователями СКР.