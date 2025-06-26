Арестована экс-руководитель МТУ Росимущества в Удмуртии и Кировской области

Индустриальный райсуд Ижевска отправил в СИЗО бывшего руководителя управления Росимущества в Удмуртии и Кировской области Екатерину Рублеву. Ей вменяют получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Екатерина Рублева руководила управлением до 11 июня 2025 года. Следствие считает, что в 2024 году чиновница получила через посредников — своего сожителя и родственницу — взятку в размере 1,9 млн руб. от директора коммерческой организации за заключение договора аренды земельного участка, находящегося в госсобственности, по заниженной стоимости. Название фирмы не озвучивается.

Екатерина Рублева признала свою вину. Обвиняемая и ее защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Суд постановил арестовать фигурантку на два месяца, до 25 августа 2025 года. По статье о взяточничестве (ст. 290 УК РФ) предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ совместно со следователями СКР.