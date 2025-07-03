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Строители из Северной Осетии отремонтируют школу в Запорожской области

Школу селения Новополтавка в Запорожской области отремонтируют строители из Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В учреждении на территории подшефном региону Черниговском муниципальном округе заменят кровлю, приведут в порядок пищеблок и столовую, а также обновят электрику и окна. Параллельно ремонт продолжается в школе поселка Черниговка.

Как отметил в сообщении господин Меняйло, строители из Осетии не первый год помогают восстанавливать социальные объекты муниципалитета и продолжат эту работу.

Константин Соловьев

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