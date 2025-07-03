Премьер Кузбасса предложил законсервировать шахту «Спиридоновская»

Председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов считает целесообразным законсервировать шахту «Спиридоновская» в Киселевске. Сотрудникам предприятия с мая не выплачивают зарплату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

«Ситуация сложная, все зависит от того, смогут ли собственники найти средства на поддержание шахты в работоспособном состоянии, на данный момент уверенности в этом нет. Думаю, что консервация стала бы лучшим решением в нынешних обстоятельствах»,— записал господин Панов в своем Telegram-канале 3 июля по итогам встречи с трудовым коллективом. Работникам шахты он посоветовал перейти на другое предприятие, «где стабильно дважды в месяц выдают зарплату».

30 июня «Интерфакс» со ссылкой на министерство угольной промышленности Кузбасса сообщал о том, что добыча на шахте приостановлена. К тому времени задолженность перед действующими и уже уволившимися работниками (всего около 900 человек) составляла 90 млн руб.

ООО «Шахта Спиридоновская» создано на мощностях ранее обанкроченного шахтоуправления «Карагайлинское». По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2024 года компания получила убыток в 1,84 млрд руб. при выручке в 2,215 млрд руб. Единственным учредителем указано АО «Западно-Сибирская компания».

По данным Росстата, в январе-апреле 2025 года доля убыточных угледобывающих компаний достигла 62,8%.

Валерий Лавский