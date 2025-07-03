ЦУР Удмуртии опроверг дипфейк с главой республики о 65 погибших после атаки БПЛА

Неизвестные сгенерировали фейковое видео с главой Удмуртии Александром Бречаловым после атаки беспилотников ВСУ на ижевское оборонное предприятии, в котором говорится о 65 погибших и жителях, которые могут находиться под завалами, а также о приостановке деятельности завода до сентября. Дипфейк опровергли в Центре управления регионом (ЦУР).

«Видео — ложь. Оно создано с помощью нейросетей,— рассказала руководитель удмуртского ЦУР Татьяна Шумихина.— Нейросеть накладывает фрагменты видео и звука на исходное изображение. Таким образом, на этом видео подменены лицо, мимика, жесты и голос. Есть ошибки в ударениях и названиях. Александр Бречалов никогда не обращается к жителям Ижевска ”ижевцы”».

Напомним, утром 1 июля вражеские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. В республике был объявлен режим опасности БПЛА: силы и средства находились в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска вводились ограничения. Администрация столицы Удмуртии отменила все массовые мероприятия, запланированные на 1-2 июля. Общее количество пострадавших составило 45 человек. Трое погибли.

Шестерых пострадавших, в их числе подросток, эвакуировали спецбортом МЧС в медучреждения Москвы ночью 2 июля. Четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, за жизнь двоих борются врачи. Оказание медпомощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Еще 28 пострадавших, включая еще одного несовершеннолетнего, находятся в больницах Ижевска. Региональные власти называют приоритетом сейчас оперативную и полную помощь заводчанам.

Подробнее об этом читайте в материале «В состоянии тяжести».