Пара из Краснодарского края отсудила у МВД компенсацию за сорванный отпуск

Суд в Краснодарском крае признал обоснованной претензию супругов, которым не удалось вылететь в Таиланд из-за ошибки в загранпаспорте. В документе жены в графе «пол» значилось «мужской», в связи с чем пограничные службы отказали ей в пересечении границы. Мужчина также отменил поездку, и пара обратилась в суд за компенсацией, пишет «Российская газета» со ссылкой на решение инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону истцов, обязав МВД компенсировать стоимость туристического пакета в размере 206 тыс. руб., а также выплатить 20 тыс. руб. в качестве морального ущерба. Представители МВД в ходе рассмотрения дела настаивали, что женщина должна была самостоятельно проверить сведения в выданном документе и при обнаружении несоответствий обратиться за исправлением. Однако кассационная инстанция сочла доводы ведомства несостоятельными.

Как следует из материалов дела, ошибка в графе «пол» при корректных остальных данных не может быть легко выявлена неподготовленным лицом, что прямо следует из административного регламента МВД. Суд также указал, что туристическая путевка была приобретена в целях совместной поездки в праздничные дни, что усиливает значение сорванной поездки для заявителей.

Случай не является единичным. Ранее суд в Челябинской области взыскал с МВД почти 500 тыс. руб. в пользу семьи, чья поездка была отменена из-за опечаток в загранпаспортах: в одном случае отсутствовала буква в отчестве, в другом — вместо обозначения пола стоял символ «>». Несмотря на то что ранее с этими документами туристы уже пересекали границу, после выявления ошибок пограничники отказали во въезде. Суд в обоих случаях пришел к выводу, что ответственность за корректность выданных паспортов несет исключительно выдавшее их ведомство.

Вячеслав Рыжков