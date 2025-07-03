МЧС: площадь лесных пожаров в Забайкалье сократилась в 55 раз с начала лета

МЧС сообщило о «значительном» сокращении площади лесных пожаров в Забайкальском крае. Согласно сообщению ведомства, сейчас в регионе действуют 14 лесных пожаров на 18 тыс. гектаров — это в 55 раз меньше, чем в первые дни лета. Среди действующих возгораний локализованы восемь на общей площади 17 тыс. гектаров.

«За минувшие сутки специалисты ликвидировали 9 пожаров на 4,8 тыс. гектарах в Александрово-Заводском, Кыринском, Нерчинском, Тунгиро-Олекминском и Улетовском округах. Угрозы населенным пунктам нет»,— сообщили в ведомстве.

30 июня забайкальское минприроды сообщало, что в регионе действует 33 лесных пожара на площади 250 тыс. гектаров. Губернатор Александр Осипов в тот же день сообщил о локализации в Хилокском округе самого масштабного в регионе пожара на площади 220 тыс. га. Правительство региона на прошлой неделе представляло данные, согласно которым с 2 по 25 июня число действующих лесных пожаров в регионе сократилось более чем в три раза. За это время было потушено более 90 пожаров на площади около 1 млн га.

Полина Мотызлевская