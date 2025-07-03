В поселке Тарасовском завершат ремонт центральной площади за 65 млн рублей

В районном центре Тарасовского района продолжат благоустройство центральной площади. На это выделено 65 млн руб., из них 4,8 млн руб. из местного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Центральную площадь поселка должны были благоустроить по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», но по вине недобросовестного подрядчика деньги, выделенные из федерального бюджета, пришлось вернуть в прошлом году, отметили в ведомстве.

Новому подрядчику предстоит привести в порядок территорию площадью более 7 тыс. кв. м. Помимо благоустройства дорожек здесь высадят деревья и кустарники, построят арт-объект «Монумент новобрачных», сцену для мероприятий и детскую площадку.

Все работы по контракту подрядчик должен завершить к сентябрю.

Наталья Белоштейн