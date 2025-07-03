«Аэропорт Абакан» потратит на модернизацию 1,1 млрд рублей в ближайшие пять лет

АО «Аэропорт Абакан» планирует вложить в модернизацию аэродромной инфраструктуры в период с 2025-го по 2030 год 1,1 млрд руб. Соответствующий план капитальных затрат разработан с «целью создания условий для устойчивого конкурентного развития аэропорта, способствующих увеличению авиаперевозок, росту пассажиропотока, грузооборота», говорится в отчете компании за 2024 год, с которым ознакомился «Ъ-Сибирь»

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Согласно плану, 377,3 млн руб. планируется направить на покупку нового транспорта и оборудования, 208,5 млн руб. на строительство, 598,2 млн руб. на модернизацию существующей инфраструктуры. В 2025 году объем инвестиций составит 54,9 млн руб.

Аэропорт Абакан является международным аэропортом федерального значения. Это основной аэропорт, обслуживающий население Республики Хакасия, южных районов Красноярского края и Республики Тыва. В зоне обслуживания аэропорта проживает около 1 млн человек. По итогам 2024 года пассажиропоток в аэропорту вырос на 12% к уровню 2023 года, до 415,5 тыс. человек. Грузооборот увеличился на 2% и составил 887,7 т.

По данным раскрытия за 2024 год, основным собственником АО «Аэропорт Абакан» является минимущества Хакасии (77,56%). еще 22,3% в капитале компании принадлежит АО «Эра групп», которое контролирует ООО «Аэропорт Емельяново» (управляющая компания аэропорта Красноярска). Согласно данным Rusprofile, выручка общества по итогам 2024 года составила 576 млн руб. (+21%), прибыль — 15 млн руб. (+21%).

Лолита Белова