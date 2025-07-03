Больше половины челябинцев готовы направить премии на накопление пенсии

По данным опроса hh.ru в июле 2025 года 58% жителей Челябинской области согласны направить часть своих премий на пенсионные накопления. 29% готовы поддержать идею с условием выгоды, а другие 11% согласны, если сумма накоплений будет значительной.

40% челябинцев хотят, чтобы их пенсия формировалась через корпоративную пенсионную программу. 44% получают премии ежемесячно, 11% – периодически, в зависимости от результатов работы, 9% – раз в квартал, 4% получают премии раз в год. При этом 31% заявили, что премии не получают вовсе.

В качестве премии (29%) респондентов получают от 31 до 50% от оклада. 16% респондентов – более 100% от оклада. 13% респондентов сообщили, что размер их премий составляет 10% и от 11 до 30%.

За 2025 год размер премий изменился у 42% жителей. У 32% он увеличился. У 19%, напротив, премии стали меньше. Еще 6% опрошенных сообщили, что им полностью перестали выплачивать премии.

Полина Цыганова