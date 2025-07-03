В Татарстане запустили платформу «Услуги РТ 2.0»

В Татарстане запустили платформу государственных сервисов «Услуги РТ 2.0». Об этом сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин в своем Telegram-канале.

В приложении добавили сервис «Госконсьерж», через который можно подать заявление на получение госуслуг онлайн, чтобы не приходить в МФЦ.

В сервис также добавили виджет платежей, где отображаются начисления по документам. В настройке можно выбрать тему оформления и скрывать некоторые блоки. За активность на платформе можно получать виртуальные награды.

Как рассказывал «Ъ Волга-Урал» первый заместитель министра цифрового развития Татарстана Илья Начвин, на платформе также планируют отправлять информацию, на какую штрафстоянку увезли автомобиль и какие документы нужны, чтобы его забрать.

На одном из сайтов приложение имеет 3 тыс. скачиваний и оценку 2,2 звезды.

Диана Соловьёва