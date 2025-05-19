Приложение «Госуслуги 2.0» в Татарстане планируют выпустить в День России

В Татарстане мобильное приложение «Госуслуги 2.0» планируют выпустить в День России 12 июня. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал первый заместитель министра цифрового развития Республики Татарстан Илья Начвин на полях KazanForum.

«Это будет приложение, которое в первую очередь объединит все жизненные ситуации», — сообщил господин Начвин.

Замминистра цифрового развития республики рассказал, что в мобильном приложении будет доступен ряд новых функций. Так, заявитель сможет связаться с сотрудниками МФЦ по видеозвонку. В таком случае жителю Татарстана не нужно приходить в отделение МФЦ и подавать заявление лично.

Сейчас также продолжается работа над развитием новых сервисов. Планируется, что пользователю приложения будет приходить уведомление о том, на какую штрафстоянку увезли автомобиль и какие документы нужны, чтобы забрать машину. Жители Татарстана также смогут воспользоваться Telegram-ботом, чтобы задавать вопросы, как можно получить определенную услугу.

В приложении будут включены 319 государственных и муниципальных услуг.

Диана Соловьёва