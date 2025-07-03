ММК и «Росатом» прорабатывают совместные проекты в сфере переработки промышленных отходов

Команда специалистов ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» во главе с генеральным директором Павлом Шиляевым посетила материаловедческие институты Химико-технологического кластера (ХТК) Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и ознакомились с основными направлениями работы расположенных в Москве АО «Гиредмет» и АО «НИИграфит».



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Металлургам были представлены научные разработки в области создания композиционных и графитовых материалов, а также технологии добычи и переработки редких и редкоземельных металлов, порошковых материалов, особо чистых веществ, переработки минерального и техногенного сырья.

После знакомства с современными лабораториями и уникальными компетенциями НИИ Павел Шиляев отметил огромный потенциал и самодостаточность научно-технической базы химико-технологического кластера «Росатома».

«Отрадно видеть развитие и масштабирование таких уникальных компетенций. Особенно важно, что оригинальные технологии из лабораторий выводятся на промышленный уровень, с перспективой производства необходимых промышленности материалов. Для ММК, как крупнейшего металлургического предприятия, ключевой интерес представляет применение передовых разработок для глубокой переработки наших отходов. Мы видим здесь потенциал для извлечения и возврата в производство железа, выделения и реализации цинка, а также поиска и извлечения ценных редких и редкоземельных металлов из наших отходов – это прямой путь к повышению производственной эффективности и окупаемости инвестиций», - сказал Павел Шиляев.

В ходе визита стороны обсудили основные точки перспективного взаимодействия. Представители подведомственных госкорпорации институтов обозначили готовность обеспечить выполнение необходимых исследований и изысканий для решения поставленных задач от Группы ММК.

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«Наш институт видит значительные возможности для совместной работы с ПАО «ММК», особенно в части внедрения инновационных материалов на основе углерода в металлургические процессы и конечную продукцию. В частности, мы предлагаем экономически обоснованные импортозамещающие решения по теплоизоляции и элементам футеровки для различных металлургических печей, тепловых узлов, другого высокотемпературного оборудования, которое эксплуатируется на ММК, позволяющие повысить энергоэффективность и продлить срок службы агрегатов», – подчеркнул руководитель АО «НИИграфит» Артур Гареев.

Дмитрий Васильев (АО «Гиредмет»), со своей стороны, отметил: «Наши компетенции в области металлургии редких и редкоземельных металлов, получения высокочистых соединений, порошковых технологий и переработки сырья имеют прямой выход на потребности крупного металлургического производства. Мы видим перспективу в совместной разработке технологий извлечения ценных компонентов из металлургических шлаков, пылей и других техногенных отходов производства. Помимо железа и цинка, там вполне могут оказаться более ценные компоненты, извлечение которых имеет экономический смысл. Мы проведем изыскания и предложим решение».

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди отечественных металлургических предприятий. Группа ММК объединяет 47 компаний, в которых трудится свыше 56 тысяч человек. ММК обладает мощной материально-технической базой для выпуска высококонкурентной продукции и производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей инновационной продукции. Ключевые потребители компании - предприятия, перерабатывающие металлопродукцию, в том числе трубные, метизные и машиностроительные заводы, автомобильные и строительные компании. ММК - отраслевой лидер по объему инвестиций в капитальное строительство и техническое перевооружение.

Химико-технологический кластер Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» (ХТК) – включает в себя три ключевых института — АО «Гиредмет», АО «НИИграфит» и АО «ВНИИХТ», представляет собой системообразующую структуру, направленную на стимулирование инноваций и поддержку научно-технического прогресса в атомной и смежных отраслях российской промышленности. Деятельность ХТК охватывает широкий спектр задач, связанных с разработкой, производством и внедрением новых материалов, композитов, чистых веществ, а также редких и редкоземельных металлов. В рамках этой миссии ХТК выполняет функцию интегратора фундаментальных научных исследований, прикладных разработок и промышленного производства, что позволяет ему обеспечивать высокую степень синергии между различными этапами научно-технологического цикла. Структура ХТК включает в себя научно-технические подразделения, обладающие высокими квалификациями и компетенциями в соответствующих областях, опытно-экспериментальную базу, оснащенную современным оборудованием для проведения исследований и испытаний, а также метрологическую службу, обеспечивающую точность и надежность измерений. Кроме того, ХТК располагает собственным опытным производством, что позволяет ему не только разрабатывать новые технологии, но и доводить их до стадии промышленного применения.

ПАО «ММК»