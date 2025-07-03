Боксер Фьюри возобновит карьеру ради поединка с Усиком

Британский боксер Тайсон Фьюри, который объявил о завершении карьеры в январе 2025 года, проведет третий поединок с украинцем Александром Усиком. Об этом Фьюри сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тайсон Фьюри

Фото: Ed Sykes / Reuters Тайсон Фьюри

Фото: Ed Sykes / Reuters

Поединок состоится 18 апреля 2026-го на стадионе Wembley в Лондоне. Боксеры сойдутся на ринге в третий раз. В мае 2024-го Фьюри и Усик провели поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Раздельным решением судей победил украинец. В декабре состоялся бой-реванш, который завершился победой Усика единогласным решением судей.

13 января 2025-го Фьюри объявил о завершении карьеры. 2 июля председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что британец вернется на ринг в 2026-м.

Всего на счету Фьюри 37 профессиональных боев. Он проиграл дважды (в поединках с Усиком). Один бой (с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018-м) он завершил вничью. Фьюри является бывшим чемпионом мира по версиям WBC, IBF, WBA (Super), WBO, IBO.

Подробнее о втором поединке Фьюри и Усика — в материале «Ъ».

Таисия Орлова