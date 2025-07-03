Мирра Андреева обживается на траве

Сильнейшая российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Wimbledon, продолжающегося в Лондоне. В 1/32 финала она в двух партиях справилась с итальянкой Лучией Бронцетти. Чтобы повторить свой лучший результат на этом турнире и пробиться в четвертый круг, 18-летней россиянке, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) шестое место, нужно победить американку Хейли Баптист. Также 1/16 финала достигли Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева (на фото) в матче второго круга Wimbledon против Лучии Бронцетти выиграла на приеме 31 очко, а ее соперница — всего 19

Фото: Susan Mullane / Imagn Images / Reuters Мирра Андреева (на фото) в матче второго круга Wimbledon против Лучии Бронцетти выиграла на приеме 31 очко, а ее соперница — всего 19

Фото: Susan Mullane / Imagn Images / Reuters

Черная полоса, которая наступила у Мирры Андреевой после сенсационного поражения в четвертьфинале Roland Garros от француженки Лоис Буассон, оказалась не очень долгой. Неудачно проведя травяные турниры WTA категории 500 в Берлине и Бад-Хомбурге, она нащупала свою игру на кортах Wimbledon, где в двух матчах не отдала ни одного сета.

Стабильности на лондонской траве Андреевой хватает не всегда. Однако пока это не мешает ей двигаться вперед.

Во всяком случае, ее очередная соперница, 63-я ракетка мира итальянка Лучия Бронцетти, не смогла воспользоваться шансами, которые у нее появились по ходу дела.

Взяв первый сет всего за 24 минуты, Андреева в середине второй партии отдала три гейма подряд. И те, кто внимательно следит за ее выступлениями, конечно, вспомнили июньское берлинское поражение от польки Магдалены Френх, которая, провалив дебют, затем заставила россиянку занервничать, постепенно переломила ход борьбы и взяла третью партию всухую.

Но на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Андреева не допустила подобного конфуза. Проигрывая 2:5, она взяла два следующих гейма, затем отыграла два сетбола на своей подаче, после чего довела дело до тай-брейка. А там, как и большую часть этого матча, сказались класс россиянки и ограниченные возможности итальянки, которой явно не хватало мощи. Поведя со счетом 5:1, Андреева позволила Бронцетти немного сократить отставание, но свой второй матчбол разыграла идеально.

В итоге — 6:1, 7:6 (7:4) за 1 час 33 минуты. Выиграв 34-й матч в этом сезоне, 18-летняя россиянка уже повторила личный рекорд, установленный в прошлом году, и теперь наверняка улучшит его.

За выход в четвертый круг, дальше которого на Wimbledon Андреева пока не проходила, она поспорит с 55-й ракеткой мира Хейли Баптист. Эта американка по итогам нынешнего турнира почти наверняка впервые в карьере войдет в топ-50. Ну а победительница их встречи сыграет с прошлогодней чемпионкой чешкой Барборой Крейчиковой или другой представительницей США Эммой Наварро, легко разобравшейся с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Прошли дальше и еще две россиянки из топ-20 мирового рейтинга, находящиеся в нижней половине сетки. Причем обе сделали это очень уверенно. Екатерина Александрова подавила мощью голландку Сюзан Ламенс, выиграв ударами навылет 19 очков против 9 и завершив встречу со счетом 6:4, 6:0. У Александровой имеется прекрасный шанс второй раз в карьере выйти в 1/8 финала Wimbledon, ведь теперь ей играть с первой ракеткой Турции Зейнеп Сёнмез, которая находится на 88-м месте в мировой классификации, является дебютанткой этого мейджора, а на других дальше первого круга не проходила. Людмила Самсонова, в свою очередь, в похожем агрессивном стиле справилась с украинкой Юлией Стародубцевой. Здесь счет чисто выигранных очков — 20:7, а итоговый результат — 6:2, 6:1.

Куда более интересным получилось другое российско-украинское противостояние, между Анастасией Захаровой и Даяной Ястремской, которая в первом круге неожиданно оставила не у дел вторую ракетку мира и новоиспеченную чемпионку Roland Garros американку Коко Гауфф.

23-летняя российская теннисистка на этом Wimbledon проявила характер. В последнем раунде квалификации она уступала в решающем сете чешке Терезе Валентовой — 1:4, но не сдалась, вытянула супер-тай-брейк и в сумме на пути во второй круг основной сетки выиграла четыре матча в трех партиях. Против Ястремской, обладающей куда более весомым опытом, Захаровой не хватило совсем чуть-чуть. Во втором сете она подавала при счете 5:4, а на супер-тай-брейке вела 6:4, но в итоге, отыграв три матчбола, после двух с половиной часов игры потерпела поражение — 7:5, 5:7, 6:7 (8:10).

Впрочем, для Захаровой, которая в январе на Australian Open уже добиралась до третьего круга на мейджорах, этот результат все равно можно считать успехом. Он позволил ей впервые в карьере попасть в девятый десяток мирового рейтинга.

Евгений Федяков