Цена литра бензина марки АИ-95 в Удмуртии превысила 61 рубль на прошлой неделе

Средняя цена 1 л бензина марки АИ-95 в Удмуртии увеличилась на 27 коп. за прошлую неделю и составила 61,23 руб. Об этом сообщили в Удмуртстате. Немногим меньше (+26 коп.) прибавило в цене топливо марки АИ-92, стоимость 1 л которого достигла 56,68 руб. Бензин марок АИ-98 и выше в цене не изменился — в среднем 87,01 руб. за 1 л. Дизельное топливо подорожало до 70 руб. за 1 л, увеличившись в цене на 17 коп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, предприятия в сфере добычи полезных ископаемых в Удмуртии закончили первый квартал с 5,4 млрд руб. убытков. Год назад они получили чистую прибыль 17,6 млрд руб. Представители региональных компаний—поставщиков оборудования для нефтегазодобычи связали результат с падением цен на нефть и последовавшим сокращением добычи. Эксперты отмечают негативное влияние на отрасль событий вокруг Украины, Ирана, а также агрессивной пошлинной политики США.

Подробнее о финансовом положении предприятий сферы добычи полезных ископаемых в Удмуртии читайте в материале «Нефтянка забурилась в минус».