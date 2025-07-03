Мэр Оренбурга уволился ради подписания контракта на СВО
Горсовет Оренбурга утвердил прошение об отставке уходящего на СВО мэра Салмина
Городской совет Оренбурга проголосовал за отставку мэра Сергея Салмина. Чиновник сам подал соответствующее прошение, чтобы, по его словам, продолжить участие в СВО.
Фото: @Salminnaprjamuju
За отставку мэра на внеочередном заседании проголосовал 31 депутат горсовета, против высказались трое, один воздержался. Вопрос о досрочном прекращении полномочий господина Салмина был внесен в повестку заседания ранее сегодня.
Утром глава Оренбурга опубликовал видеообращение, в котором объяснил причины увольнения. По словам Сергея Салмина, он намерен служить в составе ВС РФ в зоне СВО. «Совсем скоро заканчивается мой добровольческий контракт с Министерством обороны. Я для себя принял решение его продлить. Не могу оставить своего командира, вверенное мне подразделение и своих боевых товарищей, — сказал он. — Понимаю, что город тоже не может находиться такое длительное время без руководителя».
Сергей Салмин возглавлял Оренбург с марта 2022 года. В феврале 2025-го он объявил, что уходит добровольцем на СВО. Как писал «Ъ-Волга», чиновника неоднократно критиковали во время пребывания на посту, в том числе в связи с неудовлетворительными результатами работы по устранению последствий паводка 2024 года.