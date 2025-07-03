Мэр Оренбурга уволился ради подписания контракта на СВО

Городской совет Оренбурга проголосовал за отставку мэра Сергея Салмина. Чиновник сам подал соответствующее прошение, чтобы, по его словам, продолжить участие в СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @Salminnaprjamuju Фото: @Salminnaprjamuju

За отставку мэра на внеочередном заседании проголосовал 31 депутат горсовета, против высказались трое, один воздержался. Вопрос о досрочном прекращении полномочий господина Салмина был внесен в повестку заседания ранее сегодня.

Утром глава Оренбурга опубликовал видеообращение, в котором объяснил причины увольнения. По словам Сергея Салмина, он намерен служить в составе ВС РФ в зоне СВО. «Совсем скоро заканчивается мой добровольческий контракт с Министерством обороны. Я для себя принял решение его продлить. Не могу оставить своего командира, вверенное мне подразделение и своих боевых товарищей, — сказал он. — Понимаю, что город тоже не может находиться такое длительное время без руководителя».

Сергей Салмин возглавлял Оренбург с марта 2022 года. В феврале 2025-го он объявил, что уходит добровольцем на СВО. Как писал «Ъ-Волга», чиновника неоднократно критиковали во время пребывания на посту, в том числе в связи с неудовлетворительными результатами работы по устранению последствий паводка 2024 года.