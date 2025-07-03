Кисловодской библиотеке под открытым небом передали 3 тысячи книг

Жители и гости Кисловодска в январе-июне передали более 3 тысяч в городскую народную библиотеку под открытым небом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева

«Книговорот» работает в туристической части города в уличных точках, оснащенных специальными стеллажами. «Оставить свою книгу на полках общего пользования и взять на прочтение другое издание можно в пространствах для чтения на свежем воздухе в сквере Победы, на проспекте Ленина и в Комсомольском парке», — отмечает глава Кисловодска.

Поменять прочитанную книгу на новую или подарить пару томов каждый желающий также может на любом городском мероприятии. График общегородского сбора книг будет опубликован в ближайшее время.

Наталья Белоштейн