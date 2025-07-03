Минпромторг РФ зарегистрировал новый промышленный кластер Томской области

Минпромторг России зарегистрировал промышленный кластер «Цветные и редкоземельные металлы», созданный в Томской области. В данный момент кластер объединяет пять предприятий, в том числе туганский ГОК «Ильменит», «Сибирский титан», «Интергласс», завод крупнопанельного домостроения ТДСК и «Энгра», сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Мазур.

«Горно-обогатительный комбинат «Ильменит» будет поставлять предприятию «Интергласс» кварцевый стекольный песок, который является основным сырьем для производства стеклянной продукции. В свою очередь, производитель стекла обеспечит предприятия пищевой и технической промышленности стеклотарой емкостью от 0,1 до 1 л»,— отметил глава Томской области.

«Сибирский титан» в рамках промышленного кластера планирует производить пигментный диоксид титана. ООО «Энгра» намерен запустить производство кремнекислотных наполнителей для автомобильных шин, завод ТДСК — тротуарные плиты для благоустройства территорий.

По словам Владимира Мазура, кластер позволит на 50% закрыть потребность российских производителей автомобильных шин в синтетическом диоксиде кремния, который ранее импортировался в Россию из Индии, Китая и Германии.

Лолита Белова