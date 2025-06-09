Госдолг Нижегородской области за май 2025 года вырос на 3,5%

Объем государственного долга Нижегородской области за май 2025 года вырос на 3,5%. На 1 июня долг достиг почти 167 млрд руб., говорится в информации на сайте минфина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

По сравнению с данными на 1 мая в структуре долга появились кредиты коммерческих банков, они составили 3,3% от общего объема долга. 80,3% составляют федеральные бюджетные кредиты, 15,6% — государственные ценные бумаги и 0,8% — госгарантии.

На начало года госдолг Нижегородской области составлял 168,92 млрд руб., текущий прогноз на конец 2025 года — 188,52 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае региональный минфин провел закупки на открытие кредитных линий общим объемом 11 млрд руб. Победителем всех аукционов стало ПАО «Совкомбанк», предложившее надбавку к ключевой ставке ЦБ (21% на момент проведения закупок) в размере 3,37%. Максимальная ставка, предусмотренная условиями торгов, составляла 3,5%.

Галина Шамберина