Средняя зарплата выпускников-юристов УдГУ выросла на 5 тысяч рублей за год

Средняя зарплата выпускников-юристов Удмуртского государственного университета (УдГУ), закончивших вуз в 2019-2024 годах, за год выросла на 5 тыс. руб. Сейчас она составляет 85 тыс. руб. в месяц. По данным сервиса SuperJob, больше половины специалистов, или 55%, остаются работать в Ижевске по окончании обучения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

УдГУ занял 18-е место в рейтинге университетов страны по уровню зарплат выпускников правовой сферы. На 1-й строчке списка находится Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), выпускники которого в среднем зарабатывают 220 тыс. руб. в месяц. Всего в рейтинг сервиса вошли 60 университетов из 39 городов.

Напомним, выпускники УдГУ по экономическому профилю в среднем зарабатывают 87 тыс. руб. За год доходы выросли на 7 тыс. руб. В аналогичном рейтинге, но уже среди экономистов, вуз расположился на 17-м месте.