УдГУ вошел в рейтинг вузов с высокими зарплатами выпускников в сфере экономики

Удмуртский государственный университет (УдГУ) занял 17-е место в рейтинге российских вузов по уровню зарплат выпускников 2019-2024 годов, работающих в сфере экономики и финансов, согласно исследованию сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа «Центр» Фото: Медиагруппа «Центр»

Выпускники УдГУ по этому профилю зарабатывают в среднем 87 тыс. руб. в месяц, что на 7 тыс. руб. больше, чем годом ранее. По данным сервиса, 59% выпускников остаются работать в Ижевске.

Напомним, три университета Удмуртии вошли в рейтинг самых читающих вузов страны по индексу читательской активности за 2024-2025 учебный год, опубликованному консорциумом сетевых электронных библиотек (СЭБ). Удмуртский государственный университет (УдГУ) расположился на 55-м месте с индексом 5,99.