Количество дорожных камер в 2024 году выросло на 11%

В 2024 году количество стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений выросло до 28,1 тыс. штук (+11,2%), передвижных сократилось до 2,9 тыс. (-5,5%). Данные приведены в обзоре правоприменительной практики Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД. Также в течение года применялось около 900 мобильных камер (их стало на 8,7% больше), устанавливаемых на борту автомобилей.

Всего с помощью камер было вынесено 236,2 млн. штрафов (93% от всех штрафных постановлений, оформленных ГИБДД за год). В среднем на один комплекс приходилось 7,4 тыс. нарушений в области безопасности дорожного движения.

81,8% нарушений, выявленных с помощью камер, связаны с превышением скорости. 7,5% нарушений — это несоблюдение требований знаков и разметки, 5% — проезды на красный сигнал светофора или невыполнение требования об остановке перед стоп-линией.

В обзоре НЦ БДД также приведен анализ о том, как в 2024 году полиция обрабатывала жалобы со стороны населения на нарушителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Население проявляет дорожную бдительность».

Иван Буранов