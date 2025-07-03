Население проявляет дорожную бдительность

Граждане все чаще жалуются на нарушения правил дорожного движения (ПДД) в полицию: за прошлый год число поданных обращений с фотографиями и видеороликами выросло почти на 30%. Такие данные приводятся в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД. Для создания дополнительной мотивации выявлять нарушителей регионы вводят систему денежных поощрений для граждан. Суммы варьируются от 3 тыс. до 7 тыс. руб. в зависимости от того, по какой статье в итоге был наказан водитель. Опрошенные “Ъ” эксперты призывают изменить федеральное законодательство, чтобы автоматизировать систему сбора жалоб. Ранее соответствующее поручение даже давал президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

НЦ БДД МВД опубликовал обзор правоприменительной практики за 2024 год, в котором приводятся данные об участии «общественности» в выявлении нарушений. Речь идет о жалобах граждан, к примеру, на пьяных водителей или шумный транспорт, которые они направляют по телефону, через сайты полиции или в местные паблики. Итогового количества поступивших жалоб в обзоре нет, но известно, что в общей сложности с их помощью было пресечено 1,3 млн нарушений (+24,5% по сравнению с 2023 годом), из которых 93,8 тыс.— это нарушения правил пешеходами, 70,3 тыс.— управление автомобилем в состоянии опьянения, 45,4 тыс.— управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Из общего массива поступивших жалоб 24,2 тыс. касаются технически неисправных авто, 5,2 тыс.— нарушений правил перевозки детей.

Также приводятся данные о том, сколько жалоб от граждан поступило вместе с фото- и видеоматериалами: всего 316 тыс. (на 28,5% больше, чем в 2023 году).

Отметим, что в 2022–2023 годах число таких обращений ежегодно росло в пределах 3–13%. По результатам рассмотрения обращений ГИБДД возбудила более 233 тыс. дел, вынесено 58,1 тыс. постановлений о назначении наказания. Конкретные статьи и размеры штрафов НЦ БДД в обзоре не приводит. Эксперты центра обращают внимание, что по результатам обработки лишь пятой части жалоб с фотографиями или видео нарушители были привлечены к ответственности. «На протяжении нескольких лет значение данного показателя сокращается, что может свидетельствовать о снижении качества предоставленной информации о правонарушениях»,— считают в НЦ БДД.

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В отдельных регионах вводятся системы «материального поощрения» граждан, сообщающих о нарушениях. По состоянию на конец 2024 года, по данным НЦ БДД, таких субъектов федерации было 11 — на 6 больше, чем в 2023 году (см. инфографику). Подобные «поощрения» вводятся, как правило, постановлениями регионального правительства. В Амурской и Брянской областях размер премии зависит от степени опасности нарушения, которое удалось пресечь полиции. Если водитель (которого приметил другой гражданин), к примеру, был привлечен к ответственности по ст. 12.8 или 12.26 КоАП (вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования), гражданину в этих регионах выплачивается 5 тыс. или 3 тыс. руб. соответственно. Если же водитель был привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию), то направившему жалобу выплачивается уже 7 тыс. или 5 тыс. руб. соответственно.

Отчет НЦ БДД также содержит подробные данные о различных видах нарушений, которые полиция фиксировала самостоятельно.

Общее число вынесенных штрафов за год выросло на 6,3%, превысив 255 млн. 93% постановлений оформлено с помощью дорожных камер. Стационарных комплексов за год стало больше на 11,2% (28,1 тыс.), передвижных — меньше на 5,5% (2,9 тыс.).

Рост числа жалоб руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов считает положительной тенденцией, но отмечает, что действующее законодательство не позволяет использовать этот инструмент в полную силу. Эксперт напоминает, что по фотографии или видеоролику, приложенным к жалобе, нельзя наказать в автоматическом режиме (как с дорожной камеры): ГИБДД должна провести расследование, найти водителя, вызвать его в отделение и вынести постановление, уложившись при этом в двухмесячный срок давности. Этим, считает господин Шкуматов, отчасти объясняется относительно небольшое число постановлений, вынесенных по итогам рассмотрения обращений. Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский отмечает, что автомобилисты с годами все больше пользуются видеорегистраторами, ролики с которых часто потом направляются в полицию,— этим можно объяснить рост числа сообщений.

Рано или поздно, уверен Петр Шкуматов, в России введут упрощенный порядок рассмотрения таких жалоб, когда даже при признаках нарушения привлекать к ответственности будут сразу собственника. Александр Шумский напоминает, что существует поручение президента Владимира Путина правительству разработать законопроект, позволяющий выносить постановления на основании фото и видео со смартфонов граждан, срок его исполнения истек еще 1 июня 2022 года. Как сообщал тогда “Ъ”, речь шла о создании единого федерального ПО под условным названием «Народный инспектор», с помощью которого граждане могли бы присылать в ГИБДД снимки и ролики. Применяемая сегодня система приема жалоб «далека от совершенства», отмечает Александр Шумский, и работает эффективно лишь в случаях, когда нужно оперативно поймать пьяного водителя.

Иван Буранов