Форвард Максим Шабанов продолжит карьеру в НХЛ

Российский нападающий Максим Шабанов подписал однолетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На протяжении всей карьеры 24-летний Шабанов представлял челябинский «Трактор», воспитанником которого он является. В составе команды форвард стал серебряным (2025) и бронзовым (2024) призером чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За «Трактор» Шабанов провел 243 матча (включая регулярные чемпионаты и play-off), в которых набрал 181 очко (80 голов+101 передача).

По итогам прошедшего регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» занял шестое место в дивизионе Метрополитен и не вышел в play-off. В составе «Айлендерс» играют российские хоккеисты — вратари Илья Сорокин и Семен Варламов, защитник Александр Романов и нападающий Максим Цыплаков.

Таисия Орлова