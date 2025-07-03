В Тюмени ищут тело утонувшего ребенка на озере Оброчное

Во время купания на озере Оброчное в Тюмени утонул ребенок, сообщили в МЧС Тюменской области. Сообщение о произошедшем поступило спасателям вечером 2 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Тюменской области Фото: МЧС Тюменской области

На месте работали сотрудники МЧС России и полицейские. Водолазы начали поиски ребенка в акватории озера. Тело пока не найдено — поиски продолжатся.

Напомним, в регионах Уральского федерального округа (УрФО) в течение мая произошло 19 происшествий на водоемах, в результате которых скончались 17 человек. При этом в мае 2024 года в восьми происшествиях погибли восемь человек.

Ирина Пичурина