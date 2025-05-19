В мае в регионах Урала на водоемах утонули 17 человек

В регионах Уральского Федерального округа (УрФО) в течение мая произошло 19 происшествий на водоемах, в результате которых скончались 17 человек, сообщили в полпредстве УрФО. При этом в мае 2024 года в восьми происшествиях погибли восемь человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полпред Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, на котором обсуждались происшествия на водных объектах. Как отметил полпред, с приходом тепла их количество стало расти, и статистика тревожная. «К счастью, среди погибших нет детей. Но впереди летние каникулы, и наша задача — сделать все, чтобы предотвратить такие трагедии. Прошу регионы сосредоточить внимание на этой проблеме: совместно с профильными структурами провести все необходимые мероприятия для безопасного отдыха граждан на водоемах, а также организовать серьезную профилактическую работе с населением»,— поручил Артем Жога.

Напомним, в начале мая В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) на озере в Радужном утонул человек. Два фельдшера, провалившись в снег по пояс, отправились к месту происшествия, а сотрудники полиции достали его из ледяной воды и дотащили его к берегу, но не успели спасти.

Ирина Пичурина