Трудинспекция проверит законность работы нудиста в богородском детском саду

В гострудинспекции заинтересовались вышедшим в СМИ сюжетом о том, что нудист работает в детском саду на территории Богородского округа Нижегородской области. Сейчас ведомство проверяет достоверность этой информации, сообщили в инспекции 2 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Исаев / «Ъ-Кубань» Фото: Олег Исаев / «Ъ-Кубань»

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае 2025 года голый мужчина пристал к гражданам на железнодорожных путях возле садового товарищества. За это в июне его арестовали на трое суток и дополнительно оштрафовали за неповиновение полиции.

Местные жители утверждают, что этот гражданин работает дворником в одном из детских садов. Трудовые отношения журналистам подтвердила и заведующая детсада.

В Роструде напомнили, что законодательством установлен ряд ограничений на работу в учреждениях образования и воспитания детей.

Галина Шамберина