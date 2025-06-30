Нудиста арестовали на трое суток в Богородске Нижегородской области

Жителя города Богородска, который ходил голым по улице, арестовали на трое суток. Об этом сообщили в Богородском горсуде Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 18 мая 2025 нарушитель на железнодорожных путях около СТ «Березка» оскорбительно приставал к гражданам, просил снимать его на камеру, находясь при этом в обнаженном виде. Все происходящее он снимал на камеру своего телефона. В этот же день на нарушителя составили протокол о мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Однако при прохождении медосмотра он скрылся.

23 июня полицейские обнаружили этого гражданина около его дома и предложили проехать в отдел МВД, но он снова попытался скрыться. За неповиновение законным требованиям силовиков на жителя Богородска составили протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

В судебном заседании нарушитель вину не признал. Он сообщил, что любит загорать голым и не видит в этом ничего плохого, его одежду «кто-то спрятал», а от сотрудников полиции он не скрывался.

Однако суд признал его виновным по обеим статься и назначил за мелкое хулиганство трое суток ареста, за неповиновение полиции — 2 тыс. руб. штрафа. Решения были вынесены 24 июня.

Галина Шамберина