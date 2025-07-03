Хинштейн: ВСУ ударили по Рыльску, повреждены дома

Сегодня утром город Рыльск в Курской области попал под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Повреждения получили два частных дома.

«Выбиты окна, осколками посечены фасад, кровля, забор и хозпостройки. Перебита линия интернета. Остальные коммуникации не нарушены»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, никто из местных жителей не пострадал.

Накануне Александр Хинштейн сообщал, что при ударе украинских дронов по Льгову в Курской области загорелся одноэтажный дом. Обошлось без жертв и пострадавших.