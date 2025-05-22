Пивоваренная компания «Балтика» анонсировала перезапуск номерной линейки

Масштабный перезапуск номерной линейки пива запустит пивоваренная компания «Балтика». В основу напитков ляжет разнообразие способов их создания, сообщили в пресс-службе завода.

В компании решили внедрить новую концепцию. Каждому номеру теперь будет соответствовать своя рецептура.

Генеральный директор компании Дмитрий Визир отметил, что перезапуск линейки — первый шаг в обновлении предприятия. Специалисты приступили к работе над ней больше года назад, были проведены исследования.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что строительство нового завода Solopharm в Петербурге завершат на год раньше срока.

Татьяна Титаева