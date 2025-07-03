На 15% увеличилась выручка резидентов новосибирского Академпарка в 2024 году

За 2024 год совокупная выручка резидентов Академпарка в Новосибирске составила более 64 млрд руб., сообщает правительство региона. Годом ранее этот показатель достиг 55,3 млрд руб. Таким образом, прирост год к году составил 15,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Количество резидентов Академпарка за прошлый год достигло 354 компаний, что на 9,2% больше в сравнении с 2023 годом. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области в 2024-м составил 3,1 млрд руб., в федеральный бюджет — 3,6 млрд руб.

В 2023-м региональный бюджет получил от резидентов Академпарка 2,3 млрд руб.

Александра Стрелкова