Глава Оренбурга решил остаться на СВО и попросил горсовет об отставке

Мэр Оренбурга Сергей Салмин направил в адрес городского совета обращение, в котором попросил депутатов поддержать его решение об отставке. Об этом чиновник рассказал в видеообращении, которое разместил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Оренбурга Сергей Салмин

Фото: orenburg.ru Глава Оренбурга Сергей Салмин

Фото: orenburg.ru

«Совсем скоро заканчивается мой добровольческий контракт с министерством обороны РФ. Я для себя принял решение его продлить. Не могу я сейчас оставить своего командира, вверенное мне подразделение и своих боевых товарищей»,— сказал Сергей Салмин.

Чиновник отметил, что понимает, что «город не может находиться такое длительное время без руководителя», попросил депутатов и коллег отнестись с пониманием к его решению и поддержать. Также Сергей Салмин поблагодарил всех, с кем работал в администрации Оренбурга, и региональное правительство.

Сергей Салмин был главой Оренбурга с марта 2022 до февраля 2025 года. Перед уходом с поста он попросил у прежнего губернатора региона Дениса Паслера отправиться в зону СВО, где он возглавил подразделение беспилотной авиации «Барс-3».

Сергея Салмина неоднократно критиковали за неудовлетворительную работу на посту чиновника. В числе прочего жители были недовольны тем, как бывший градоначальник устранял последствия глобального паводка в 2024 году.

Георгий Портнов