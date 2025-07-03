Роскачество назвало 18 брендов купальников с нарушениями стандартов качества

Роскачество проверило женские слитные купальники от 21 популярного бренда. В товарах Incanto, Karosport, 25Degrees не выявлены нарушения. В остальных 18 обнаружены несоответствия требованиям качества, сообщили «РИА Новости» в организации.

Претензии у ведомства возникли к купальникам Kappa, Calzedonia, Tezenis, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, Joss, Reebok, Emdi, Bonafide, Women'secret, Termit, Fila, «Черемушки», Edge Planet, Befree и Tribuna.

Среди обнаруженных нарушений:

недостаточная воздухопроницаемость (Women'secret, Befree, «Черемушки», Termit);

низкая устойчивость окраски к поту (Reebok)

низкая устойчивость окраски к морской воде (Edge Planet);

недостоверная или неполная маркировка (Tribuna, Bonafide, Emdi и Edge Planet);

низкая прочность ткани и швов (Tezenis);

недостаточная стойкость к истиранию и слабая эластичность (Calzedonia, Puma, Adidas, Belle You, Joss);

низкая устойчивость окраски к УФ-свету (Termit).

Проверка проводилась по 53 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. В Роскачестве подчеркнули, что несоответствие стандарта не нарушает закон, но препятствует получению государственного знака качества. По итогам проверки Роспотребнадзор выдал нескольким брендам предостережения. Также было приостановлено действие сертификатов соответствия товаров нескольких торговых марок. Некоторые производители уже заявили о проведении проверок и устранении нарушений.