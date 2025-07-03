В Самарской области сбит беспилотник

В Самарской области был сбит пролетающий над территорией региона беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным главы региона, на месте происшествия работают оперативные службы. В регионе продолжают действовать временные ограничения в работе мобильного интернета. Данные меры направлены на повышение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что аэропорт Курумоч временно закрыт на прием и выпуск самолетов.

Андрей Сазонов