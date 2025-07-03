В Смольном отчитались о 85% уровне контрактации по итогам первого полугодия

По итогам первого полугодия 2025 года за счет средств бюджета Санкт-Петербурга заказчикам доведено на закупки 562,9 млрд рублей. Таким образом поручение губернатора о достижении уровня контрактации не менее 80% от доведенных средств к 1 июля 2025 выполнено, отчитались в аппарате вице-губернатора Петербурга Валерия Москаленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По состоянию на начало июля 85% от объема доведенного финансирования (478,4 млрд рублей) размещены заказчиками в государственной информационной системе АИС ГЗ Санкт-Петербурга. По заключенным контрактам приняты бюджетные обязательства на общую сумму 446,5 млрд рублей или 79,3% от общего объема ассигнований, подлежащего контрактации. Это на 1,1 % больше относительно аналогичного периода прошлого года. Закупки еще на 31,9 млрд рублей находятся в стадии размещения.

Как уточнили в Смольном, благодаря применению ускоренной процедуры заключения контрактов, в 2025 году городским властям уже удалось достичь экономии в 7,1 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Законодательное собрание (ЗакС) Санкт-Петербурга приняло в окончательном чтении закон об исполнении городского бюджета за прошлый год. Согласно документу, бюджетные назначения по расходам в 2024 году были исполнены в среднем на 97,3%.

Андрей Цедрик