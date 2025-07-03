Аэропорт Ульяновска приостановил работу

Для обеспечения безопасности полетов приостановил работу аэропорт Ульяновска. Он временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщила Росавиация.

С начала дня это уже четвертый российский аэропорт, в котором вводят такие ограничения. Также приостанавливали работу аэропорты Самары, Тамбова и Саратова.

Саратовский аэропорт уже возобновил прием рейсов, аэропорт Тамбова — также. Минобороны сообщало, что за ночь силы ПВО сбили 69 БПЛА над пятью российскими регионами.