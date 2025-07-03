Глава Удмуртии назвал причину ввода режима «Беспилотная опасность» утром 3 июля

Глава Удмуртии Александр Бречалов объяснил введение режима «Беспилотная опасность» на территории республики утром 3 июля фиксацией беспилотников в соседних регионах. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Мы получили информацию от Минобороны. В соседних регионах зафиксированы беспилотные летательные аппараты. <...> Это не говорит о том, что ситуация критичная»,— сказал господин Бречалов. В случае, если БПЛА будет вблизи границы Удмуртии или на ее территории, то жителей будут информировать дополнительно.

Напомним, утром 1 июля вражеские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. В республике был объявлен режим опасности БПЛА: силы и средства находились в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска вводились ограничения. Администрация столицы Удмуртии отменила все массовые мероприятия, запланированные на 1-2 июля. Общее количество пострадавших составило 45 человек. Трое погибли.

Шестерых пострадавших, в их числе подросток, эвакуировали спецбортом МЧС в медучреждения Москвы ночью 2 июля. Четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, за жизнь двоих борются врачи. Оказание медпомощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Еще 28 пострадавших, включая еще одного несовершеннолетнего, находятся в больницах Ижевска. Региональные власти называют приоритетом сейчас оперативную и полную помощь заводчанам.

Подробнее об этом читайте в материале «В состоянии тяжести».