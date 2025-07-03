Инжиниринговый центр за 2,5 млрд руб построят для института теплофизики СО РАН

Строительство инжинирингового центра, где будут проходить испытания камер сгорания двигателей и создание сборок для атомных реакторов, планирует институт теплофизики СО РАН. Стоимость комплекса может составить 2-2,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Планируем строительство на территории института. Это специализированное здание, где мы будем размещать стенды для моделирования камер сгорания, сборок для атомных реакторов. Нам очень важно эту новую инфраструктуру построить»,— сообщил ТАСС директор института Дмитрий Маркович.

В начале 2025 года вышли поручения правительства РФ о создании на базе института научно-инжинирингового центра. Тогда же Дмитрий Маркович комментировал, что якорные индустриальные партнеры этого проекта — Росатом и ОДК. Будущий инжиниринговый центр должен стать первой очередью большого комплекса аэродинамики и энергетики, которые входят в программу «Академгородок 2.0».

Лолита Белова