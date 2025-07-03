«Теплосеть» и «ТЭК СПб» проведут гидравлические испытания в трех районах Петербурга

В четверг, 3 июля, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и АО «ТЭК СПб» проводят гидравлические испытания в четырех районах города. Трубопроводы проверяют на плотность и прочность в преддверии очередного отопительного сезона, пояснили в теплогенерирующих компаниях.

В Красногвардейском районе проверка коснется внутриквартальных тепловых сетей по адресам: Заневский проспект, д. 12, лит. А, Новочеркасский проспект, д. 39, д. 41/14. Также испытают сети на территории, ограниченной Новочеркасским проспектом южнее Республиканской улицы и Малоохтинским проспектом севернее Весенней улицы.

В Выборгском районе в зону испытаний попадут внутриквартальные трубопроводы по адресам: Большой Сампсониевский проспект — от д. 44, лит. А до д. 52, лит. Б по четной стороне и на территории, ограниченной Бастедоновым переулком, Большим Сампсониевским проспектом, Беловодским и Зеленковым переулками.

В Невском районе испытанию подвергнутся магистральные, распределительные и внутриквартальные сети в границах улиц: Ивановская, Бабушкина, Запорожская, Кибальчича, Грибакиных, Седова, бульвар Красных Зорь, проспект Обуховской Обороны, Леснозаводская улица.

В ходе испытаний давление в трубопроводах увеличивается до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снижают до 40 градусов, напомнили в ресурсоснабжающих организациях.

Прежде «Ъ-СПб» сообщал, что в общей сложности на текущей рабочей неделе в Петербурге запланировано 55 гидравлических испытаний в 14 районах города.

Андрей Цедрик