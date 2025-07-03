МВД: в России пресекли 1,3 млн нарушений ПДД благодаря жалобам граждан

За 2024 год количество жалоб россиян на нарушения правил дорожного движения увеличилось почти на 30%. После поступления таких обращений правоохранители пересекли 1,3 млн нарушений (+24,5% по сравнению с показателями предыдущего года). Об этом говорится в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

Удалось пресечь в том числе следующие нарушения:

нарушения ПДД пешеходами (93,8 тыс.);

управление автомобилем в состоянии опьянения (70,3 тыс.);

управление транспортным средством без водительских прав (45,4 тыс.);

технические неисправности авто (24,2 тыс.);

нарушения правил перевозки детей (5,2 тыс.).

Граждане направляют жалобы по телефону, через сайты полиции или в местные паблики, сообщили в ведомстве. После рассмотрения обращений ГИБДД возбудила более 233 тыс. дел. В 58,1 тыс. случаях было назначено наказание. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что нужно изменить федеральное законодательство, чтобы автоматизировать систему сбора жалоб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Население проявляет дорожную бдительность».