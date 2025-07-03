Хоккеист Максим Шабанов перешел из «Трактора» в НХЛ

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» покинул нападающий Максим Шабанов. Он заключил на год контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» (НХЛ), сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Максим Шабанов является воспитанником «Трактора». В составе основной команды играл с 2021 года. С «Траткором» он провел 243 матча и заработал 181 очко.

«На счету Максима целая серия рекордов — по количеству очков и голов за сезон, по количеству результативных баллов за одну игру, по продолжительности серии матчей с очками»,— отметили в пресс-службе «Трактора».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по результатам сезона 2024/2025 КХЛ Максим Шабанов был признан одним из самых результативных игроков, победив в номинации «Золотой шлем».

Работу с командой продолжили генеральный менеджер клуба Алексей Волков, защитник Сергей Телегин, нападающий Семен Дер-Аргучинцев, вратарь Сергей Мыльников, защитник Григорий Дронов, нападающий Александр Рыков, ассистент главного тренера Рафаэль Рише, тренер вратарей Петер Шкрабел и нападающий Михаил Горюнов-Рольгизер. Новым игроком стал защитник Илья Николаев из ХК «Сочи», который заменил форварда Андрея Никонова.

«Трактор» также заключил годичные соглашения с американским защитником Джорданом Гроссом и канадским вратарем Крисом Дригером. Кроме того, двухлетний контракт подписан с форвардом Егором Коршковым, который перешел в челябинский клуб из хабаровского «Амура».

Клуб покинули капитан Владимир Ткачев и вратарь Зак Фукале. Первый продолжит работу в составе команды «Сибирь» (Новосибирск), второй — в «Динамо» (Минск). Контракты не стали продлевать ассистенты главного тренера Борис Миронов и Юрий Кузьменков, форвард Никита Коростелев, а также защитник Артем Блажиевский и нападающий Егор Попов, которые перейдут в «Авангард» (Омск) и «Адмирал» (Владивосток) соответственно.

Ольга Воробьева