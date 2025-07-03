На Ставрополье выдано более 2 тысяч разрешений на охоту

В Ставропольском крае в 2025 году выдано более 2 тыс. разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В прошлом году в крае для любительской и спортивной охоты было выдано 28,5 тыс. разрешений. Самыми популярными видами стали добыча фазана, водоплавающей дичи, зайца-русака, серой куропатки, перепела, голубей и сурка-байбака.

В общей сложности в 2024 году охотники добыли 19,9 тыс. особей пушных животных, 26,4 тыс. водоплавающей дичи и 45,6 тыс. степной и полевой дичи.

В ведомстве добавили, что уплаченная охотниками госпошлина поступает в федеральный бюджет.

Наталья Белоштейн