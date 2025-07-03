В Ростовской области за год кофе подорожал на 35%

В мае-июне средняя стоимость упаковки кофе (150 гр.) в Ростовской области составила 422 руб., что на 35% или 109 руб. больше, чем годом ранее. При этом спрос на продукт вырос на 22%. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные аналитиков «Контур.Маркет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За этот период Ростовская область успела войти в число лидеров по подорожанию кофе. Большее удорожание продукта зафиксировано лишь в Москве и Подмосковье (рост на 47%).

Аналитики, изучив в донском регионе 216 тыс. чеков, пришли к выводу, что также в стоимости прибавили какао и чай. Средняя цена на первый напиток за упаковку в 185 гр. в мае-июне этого года составила 157 руб. (рост на 13%), а спрос на него вырос на 21%. Стоимость чая за упаковку в 50 гр. достигла 128 руб. (рост на 8%), спрос упал на 36%.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, годовая инфляция в регионе составляет 10,4%. В мае цены в Ростовской области выросли на 0,4% к апрелю. Заметнее всего подорожали моющие и чистящие средства – на 0,8%.

Наталья Белоштейн