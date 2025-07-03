В Ростовской области 3 июля прогнозируются дожди и грозы
На Дону 3 июля ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ
Юго-западный и западный ветер с переходом на северо-западный и северный достигнет 6-11 м/с. При грозе его порывы могут достигать 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С, по северу столбики термометров опустятся до +9 °С. В дневные часы воздух прогреется до +21…+26 °С, в южных районах — до +28 °С.
По прогнозу МЧС, местами в юго-восточных районах высокая пожароопасность (4 класс).