БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце

Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Взрывной волной повредило остекление в заселённой части здания, добавил глава региона. Жители эвакуированы. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

После падения обломков БПЛА у одного из предприятий в Ельце начался пожар. Огонь локализован, сообщил губернатор.

Ранее господин Артамонов сообщил о гибели женщины в Липецком городском округе в результате атаки БПЛА. Обломки дрона упали на дом погибшей, еще два человека пострадали.