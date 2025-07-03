В Дагестане СК России проверяет обстоятельства гибели ребенка в бассейне

Следователями СК России организована доследственная проверка по факту гибели ребенка в селе Чинар Дербентского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по республике Дагестан. По данным следствия, малыш утонул в бассейне 2 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По данному факту Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Наталья Белоштейн