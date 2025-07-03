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В Дагестане СК России проверяет обстоятельства гибели ребенка в бассейне

Следователями СК России организована доследственная проверка по факту гибели ребенка в селе Чинар Дербентского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по республике Дагестан. По данным следствия, малыш утонул в бассейне 2 июля.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По данному факту Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Наталья Белоштейн

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