В Дагестане СК России проверяет обстоятельства гибели ребенка в бассейне
Следователями СК России организована доследственная проверка по факту гибели ребенка в селе Чинар Дербентского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по республике Дагестан. По данным следствия, малыш утонул в бассейне 2 июля.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«По данному факту Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.