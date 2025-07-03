Красноярский суд рассмотрит дело о коррупции при закупке продуктов для детсадов

Прокуратура Зеленогорска (Красноярский край) направила в суд дело о коррупции при заключении контрактов на поставку продуктов питания для детских садов. Руководитель отдела закупок продуктов питания городского «Центра обеспечения деятельности образовательных учреждений» обвиняется в получении взяток (ст. 290 УК РФ), двум поставщикам вменяется в вину дача взяток (ст. 291 УК РФ), рассказали в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с апреля 2023-го по ноябрь 2024 года руководитель отдела закупок продуктов питания получала от поставщиков взятки. Их общий размер составил 1,3 млн руб. Вознаграждения полагались за содействия при заключении контрактов, а также общее покровительство.

В рамках расследования уголовных дел на имущество обвиняемых наложен арест.

Илья Николаев