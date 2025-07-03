Еще одно дело возбуждено против красноярского бизнесмена Романа Гольдмана

В отношении экс-депутата красноярского парламента, бизнесмена Романа Гольдмана возбуждено еще одно уголовное дело. Его подозревают в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщает ГУ МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Законодательное Собрание Красноярского края Фото: Законодательное Собрание Красноярского края

По данным полиции, предприниматель легализовал деньги, похищенные у пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад». Для этого он через подконтрольное ООО «Первая заготовительная компания» (входит в ПАО «УК "Голдман Групп"») вывел средства со счетов СКПК «Агро вклад» под видом займов. Следователи считают, что с 2020-го по 2023 год Роман Гольдман вывел таким образом более 41 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2023 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Романа Гольдмана по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Согласно версии следствия, пайщики принадлежащего ему СКПК «Агро вклад» потеряли вложенные деньги с набежавшими процентами. Сумма ущерба оценивается более чем в 1 млрд руб.

30 октября, по данным следствия, бывший депутат вылетел из России. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован. В начале прошлого года Роман Гольдман стал фигурантом еще одного уголовного дела о мошенничестве. По данным правоохранителей, в 2023 году бизнесмен убедил гендиректора ООО «Управление агроактивами» дать ему заем в размере более 327 млн руб. В качестве гарантии возврата долга он предложил заключить договор купли-продажи другого предприятия, не получив разрешения на отчуждение активов.

В начале мая 2025 года Романа Гольдмана признали банкротом. Суд ввел процедуру реализации его имущества.

Александра Стрелкова